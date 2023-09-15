Актер Александр Петров женился на малознакомой женщине

Российский актер Александр Петров женился. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на публикацию артиста в одной из социальных сетей.

По словам звезды сериала «Полицейский с Рублевки», его женой стала девушка по имени Виктория. Как рассказал актер, он случайно познакомился со своей будущей супругой на улице. Спустя всего несколько встреч молодые люди решили пожениться.

«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова - моя жена! Я счастлив», - поделился актер. // Фото: unsplash.com / Sandy Millar