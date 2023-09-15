Россиянам посоветовали заранее закупиться алкоголем к Новому году

Импортное вино из «недружественных стран» к концу 2023 года подорожает вдвое. Об этом предупредил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Его слова приводит «Лента.ру».

Как отметил эксперт, сейчас цены на импортное вино еще заметно не подросли. Однако далее в связи с изменением таможенного тарифа ожидается значительный рост в недорогом сегменте. Те напитки, которые стоили 400 рублей, к Новому году будут стоить 700-800, отметил Шапкин. Он посоветовал закупиться вином и шампанским уже сейчас.

Другой алкоголь вряд ли будет дорожать, подчеркнул специалист. Исключение может составить только элитный крепкий алкоголь, цены на который зависят от колебания курсов валют. // Фото: unsplash.com / Outi Marjaana