Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно ездить на поездах

Жители блокадного Ленинграда с 1 декабря 2023 года смогут бесплатно ездить в поездах дальнего следования, курсирующих по России. Об этом сообщили в холдинге «РЖД».

Подобная мера вводится в преддверии празднования 80-летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Она будет отмечаться 27 января 2024 года.

Право на бесплатный проезд будут иметь люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». С каждым из них сможет бесплатно проехать один сопровождающий. Ограничений на количество поездок не будет.

Сейчас право на бесплатный проезд в поездах дальнего следования есть лишь у участников и инвалидов Великой Отечественной войны. // Фото «Петрозаводск говорит»