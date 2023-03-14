Умер актер из популярных российских сериалов

Ушел из жизни российский актер Александр Толубаев. Ему было 72 года. О кончине артиста сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Толубаев умер после тяжелой продолжительной болезни. Чем болел актер, не уточняется.

Александр Толубаев сыграл в ряде популярных российских сериалов и фильмов. На его счету роли в проектах «Склифосовский», «Высший пилотаж», «Лермонтов», «Розыск», «Банды» и других. // Фото: «Пирамида» (2009), ria.ru