Ребенок умер после посещения школьной столовой в российском регионе

В Великом Новгороде ребенок умер после посещения столовой в одном из учебных заведений. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным СК, трагедия случилась 10 марта в одной из гимназий. Ученик первого класса поел в столовой и почувствовал себя плохо. В дальнейшем мальчик умер от закрытия верхних дыхательных путей пищей.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото: СУ СК по Новгородской области