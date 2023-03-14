14 марта 2023, 14:56
Ребенок умер после посещения школьной столовой в российском регионе
В Новгороде следователи выясняют обстоятельства гибели первоклассника
В Великом Новгороде ребенок умер после посещения столовой в одном из учебных заведений. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным СК, трагедия случилась 10 марта в одной из гимназий. Ученик первого класса поел в столовой и почувствовал себя плохо. В дальнейшем мальчик умер от закрытия верхних дыхательных путей пищей.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства трагедии. // Фото: СУ СК по Новгородской области