Умер актер из популярных российских фильмов и сериалов

Ушел из жизни российский актер Евгений Артемьев. Ему было 68 лет. О смерти артиста сообщили на сайте Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором служил Артемьев.

Артиста не стало 14 октября. Причина его смерти не раскрывается.

Евгений Артемьев снимался во множестве популярных сериалов. На его счету роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Хроники убойного отдела», «Мангуст», «Свои и чужие».

Он также играл в таких фильмах как «Без видимых причин», «Торпедоносцы», «Это было за Нарвской заставой» и других. // Фото: freepik.com / Mdjaff