Женщина и ребенок съели арбуз и потеряли сознание в Подмосковье

В Московской области женщина и восьмилетний ребенок оказались в больнице после употребления арбуза. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент случился в городе Орехово-Зуево. Вечером 17 октября местный житель вернулся домой и обнаружил свою жену и сына в коридоре, они лежали на полу без сознания. Мужчина вызвал медиков.

По дороге в больницу женщина очнулась и спрашивала только о состоянии мальчика. В медицинском учреждении обоим сделали промывание желудка. По мнению врачей, мать и сын отравились арбузом, который днем ранее приобрел у торговцев с грузовика глава семейства. Придя домой, он разрезал ягоду, одну половину убрал в холодильник, а вторую оставил на столе. За ночь арбуз подкис, что и могло привести к отравлению. // Фото: unsplash.com / Floh Keitgen