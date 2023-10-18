Мужчина выпил пива и впал в кому в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после употребления пива. Об этом сообщает издание 78.ru.

По информации источника, к медикам обратилась жена пострадавшего. Она рассказала, что утром нашла мужа на полу в кухне. В полуобморочном состоянии он успел рассказать ей, что накануне выпил пива.

Пациент был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностировали острое отравление, горожанин находится в коме. За его жизнь борются врачи.

Не уточняется, где именно мужчина приобрел алкогольный напиток, и какое именно пиво он употреблял. // Фото: unsplash.com / Timothy Dykes