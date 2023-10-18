Одиннадцать тысяч учителей не хватает в России

Дефицит преподавателей оценили в России. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране необходимо около одиннадцати тысяч учителей.

«Что касается нехватки, мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тысяч человек», - цитирует ее ТАСС.

Она также добавила, что в правительстве о ситуации знают и принимают меры. В частности, в профессию привлекают кадры за счет проекта «Земский учитель». Также продолжается модернизация системы оплаты труда педагогов. // фото unsplash.com