Умер актер из популярного российского сериала

Скончался актер Всеволод Хабаров, известный российскому зрителю по роли в сериале «Глухарь». Артисту было 67 лет. О его смерти сообщила актриса Лариса Бравицкая, ее слова приводит «Лента.ру».

«Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца», - написала женщина. Причина смерти артиста не раскрывается.

Хабаров известен широкой публике по роли вождя ирокезов Расщепленного Дуба в фильме «Зверобой» режиссера Андрея Ростоцкого. Среди знаковых работ артиста выделяются также: «Лучшая дорога нашей жизни», «Привет с фронта», «Первая конная», «Семья вурдалаков» и «Глухарь». Фото: страница Ларисы Бравицкой на Facebook