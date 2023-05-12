Умер актер из фильма «12 стульев» Олег Севастьянов

Советский актер и поэт Олег Севастьянов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что артиста не стало 10 мая. Причина его смерти не раскрывается.

Широкую известность Севастьянов получил благодаря ролям в фильмах «12 стульев», «Бронзовая птица», «Жердяйчик». В 1990 году актер стал лютеранским пастором, служил в приходах в Москве и Эстонии. // Фото: unsplash.com