Бездомная собака искусала ребенка в российском регионе

На Сахалине бездомная собака напала на ребенка, который шел по улице. Об этом сообщает «Лента.ру».

Инцидент случился в поселке Шахтерск. Отмечается, что животное набросилось на мальчика со спины. На его теле осталось несколько укусов и большая рана.

По факту произошедшего следователи организовали проверку, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Напомним, 16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак растерзала ребенка, гулявшего возле дома. Мальчик погиб на месте. // Фото: unsplash.com