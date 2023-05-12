12 мая 2023, 07:24
Бездомная собака искусала ребенка в российском регионе
Животное напало со спины на мальчика на Сахалине
На Сахалине бездомная собака напала на ребенка, который шел по улице. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент случился в поселке Шахтерск. Отмечается, что животное набросилось на мальчика со спины. На его теле осталось несколько укусов и большая рана.
По факту произошедшего следователи организовали проверку, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Напомним, 16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак растерзала ребенка, гулявшего возле дома. Мальчик погиб на месте. // Фото: unsplash.com