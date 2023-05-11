Не служивших в армии россиян могут призвать на отдельные сборы

Не проходивших срочную службу в армии россиян тоже могут призвать на сборы, но отдельно от тех, кто служил. Об этом заявил Ura.ru член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Он пояснил, что речь идет о мужчинах, которые вышли из призывного возраста, но находятся в мобилизационном резерве. Их нужно обучить военно-учетным специальностям.

- На сборах для тех, кто пребывает в запасе, им делать нечего. Они должны сначала получить военно-учетную специальность,

- подчеркнул Соболев.

Генерал-лейтенант отметил, что не служивших в армии из-за проблем со здоровьем на военные сборы привлекать не будут. // фото: shutterstock.com