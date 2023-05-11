Бывших участников СВО хотят без экзаменов зачислять в вузы

Законопроект о приеме участников СВО в вузы без вступительных экзаменов 11 мая внесли в Госдуму РФ. Это следует из информации на сайте обеспечения законодательной деятельности.

Право зачисления без конкурса должны получить бывшие участники специальной военной операции. Проект предусматривает принятие поправок в закон об образовании.

Его планируют дополнить упоминанием граждан, участвовавших в СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. // фото: pixabay.com