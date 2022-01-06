Умелец сделал из снега копию Спаса-на-Крови во дворе в Петербурге

Двор в Северной столице превратился в музей под открытым небом. Петербуржец Владимир Кузьмин сделал из снега копию храма Спаса-на-Крови во дворе на Ланском шоссе, сообщает «Фонтанка».

Мужчине потребовалась неделя, чтобы сделать снежный шедевр. Детали он все еще дорабатывает. Ему предстоит украсить маленькие купола снежного храма. Петербуржец делает копии визитных карточек Петербурга с 2020 года. Ранее он «лепил» Исаакиевский собор, Петропавловскую крепости и другие.

Отметим, что несколько лет назад в подземелье Рускеалы изо льда была изготовлена копия Исаакиевского собора. А в феврале Онежская набережная в Петрозаводске также на время превратится в музей под открытым небом. Скульпторы будут создавать изо льда и снега шедевры, чтобы удивить гостей фестиваля «Гиперборея». (фото Сергей Михайличенко, fontanka.ru)