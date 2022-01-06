Карелия сохраняет лидерство по уровню коллективного иммунитета

Четыре региона России сохраняют лидерство по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный оперштаб. К отметке в 80% подошли еще несколько российских субъектов – Тыва, Липецкая и Московская области.

5 января министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказывал, что с начала года уже вакцинировались 282 человека, повторно привились 359 человек. По словам чиновника, наиболее активно прививаются жители Петрозаводска, не так активны в Суоярви и Олонце. Пункты вакцинации, в том числе мобильные, работают все праздники. (фото pixabay.com, Triggermouse)