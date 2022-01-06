Любарский и Дрейзис поздравили петрозаводчан с Рождеством

Глава Петрозаводска Владимир Любарский и председатель Петросовета Надежда Дрейзис поздравили жителей карельской столицы с Рождеством. Первые лица города пожелали, чтобы мечты горожан сбылись, а благие дела нашли поддержку, также они пожелали близким петрозаводчан здоровья и счастья. Поздравление опубликовала пресс-служба мэрии.

«Дорогие петрозаводчане! Примите искренние поздравления с Рождеством Христовым! Миллионы людей в нашей стране и за ее пределами с нетерпением ждут его, собирая вокруг себя самых родных и близких. Это один из главных православных праздников. Он наполняет наше сердце теплом, дарит веру в лучшее, веру в торжество добра. Каждый вкладывает в это емкое понятие свой сокровенный смысл. Миролюбие, сострадание, благожелательность, потребность помогать нуждающимся, созидательный труд во имя других.



Традиционно в канун Рождества проходят многочисленные благотворительные акции. В числе других, участие в них принимают сотрудники администрации Петрозаводска, депутаты Петросовета, коллективы муниципальных учреждений, семьи горожан. И этот светлый православный праздник, и желание привнести в него частицу душевного тепла и своего участия объединяют нас». (фото vk.com)