Умер актер из фильма «Кин-дза-дза» Михаил Бычков

Советский и российский актер Михаил Бычков скончался в новогоднюю ночь в Москве, пишет «Комсомольская правда». Актеру театра и кино, известному ролью в ленте «Кин-дза-дза», был 71 год.

Сын актера рассказал, что отец встретил праздник в кругу семьи. Утром 1 января его тело обнаружила супруга, которая вызвала скорую помощь и оперативные службы. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Он умер во сне.

Михаил Бычков также играл в фильмах «Покровские ворота», «Двенадцать стульев», «Борис Годунов». Всего актер снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, трех оперных и двух балетных постановках. (фото kp.ru)