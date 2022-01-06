Парфенчиков отметил увеличение количества тяжелых больных

Глава Карелии призвал жителей республики не пренебрегать мерами предосторожности на фоне оптимистичных сообщений по снижению заболеваемости коронавирусом.

По словам главы региона, ежедневная медицинская статистика выглядит неоднозначно. Сократилось количество официально регистрируемых случаев заболевания. Артуп Парфенчиков связал это с эффектом выходных дней, когда заболевшие реже обращаются за медпомощью.

При этом количество госпитализаций остается на прежнем уровне, а количество тяжелых и крайне тяжелых больных незначительно, но увеличилось в последние дни, отметил губернатор.

Парфенчиков призвал соблюдать меры индивидуальной защиты, а также вакцинироваться. (фото pixabay.com, congerdesign)