В Карелии готовятся к богослужениям в честь Рождества

В карельских храмах пройдут богослужения в честь Рождества Христова. Праздничные литургии начнутся в сочельник, 6 января. В четверг в 08:30 в Крестовоздвиженском соборе в Петрозаводске прошла литургия св. Василия Великого с великой вечерней.

С 6 на 7 января в кафедральном соборе Александра Невского в Петрозаводске в 23:00 с участием митрополита петрозаводского и карельского Константина начнется всенощное бдение, литургия св. Иоанна Златоуста, сообщает пресс-служба петрозаводской и карельской епархии.

7 января в 18:00 в соборе Александра-Невского пройдет великая Рождественская вечерня. Митрополит вручит рождественские подарки воспитанникам воскресной школы и маленьким прихожанам.

8 января в 18:00 в соборе Александра Невского состоится Всенощное бдение.

9 января в 08:40 в Крестовоздвиженском соборе пройдет божественная литургия, также владыка Константин вручит рождественские подарки. (фото pixabay.com, AcaPioPin)