06 января 2022, 10:30
Более 50 росгвардейцев будут следить за порядком в рождественскую ночь
Общественный порядок в Рождество обеспечат сотрудники полиции и Росгвардии
Общественный порядок в Рождество Христово в Карелии обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. В ночь на 7 января более 50 сотрудников управления Росгвардии совместно с подразделениями органов внутренних дел будут следить за правопорядком, рассказали в пресс-службе ведомства.
Группа разминирования карельского ОМОН обследует объекты и площадки массового пребывания людей.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны приблизят к местам проведения мероприятий. (фото vk.com)