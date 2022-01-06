Более 50 росгвардейцев будут следить за порядком в рождественскую ночь

Общественный порядок в Рождество Христово в Карелии обеспечат сотрудники Росгвардии и полиции. В ночь на 7 января более 50 сотрудников управления Росгвардии совместно с подразделениями органов внутренних дел будут следить за правопорядком, рассказали в пресс-службе ведомства.

Группа разминирования карельского ОМОН обследует объекты и площадки массового пребывания людей.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны приблизят к местам проведения мероприятий. (фото vk.com)