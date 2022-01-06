Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен на 66,2%

В Роспотребнадзоре отмечают, что в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии практически не изменилась. С 27 декабря по 3 января в Карелии подтверждено 9 706 случаев ОРВИ и гриппа, эпидпорог превышен на 66,2%. Больше всего заболевших среди детей в возрасте от 3 до 6 лет и 7 до 14 лет.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4723 случая ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, из-за повышенной заболеваемости была приостановлена деятельность двух групп в одном дошкольном учреждении.

Специалисты выделили вирусы гриппа (АH3N2) и риновирусы. За прошедшую неделю были госпитализированы 24 человека в ОРВИ. (фото pixabay.com, viktorpugno6)