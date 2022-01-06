Еще четыре жителя Карелии скончались от коронавирусной инфекции

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 148 человек, включая 17 детей. Таким образом общее количество инфицированных за весь период пандемии возросло до 90 822, в том числе 10 976 детей.

Поправился еще 151 человек, за все время выздоровели 86 322.

Коронавирусная инфекция продолжает отнимать жизни. Официально подтверждено еще четыре летальных исхода от ковида. За все время пандемии скончались 1 218 пациентов. (фото pixabay.com, Crissa)