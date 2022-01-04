Россиянам напомнили об опасности снежков и тюбингов

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков напомнил россиянам об опасности катания на тюбингах и игры в снежки. Слова специалиста приводят «Известия».

Врач отметил, что 30 процентов посетителей травмпунктов зимой обращаются за медицинской помощью после катания на ватрушках. «Также опасно катание на ледянках, которое сопряжено с риском повреждения позвоночника», - сказал Хомяков.

Медик добавил, что игра в снежки - тоже небезопасное развлечение. Можно получить ушибы, а если снежок попадет в глаз, высок риск контузии глазного яблока и травмы роговицы кристаллами льдинок снежка, пояснил доктор медицинских наук. Фото pixabay.com/JillWellington