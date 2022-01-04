Автобус с туристами попал в смертельную аварию на «Коле»

Сегодня в 12:40 на 187-м километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области произошла смертельная авария. В ней поучаствовал автобус, который вез туристов в Мандроги, сообщает 47news.

По данным издания, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Шкода Рапид» и «Фольксваген Тигуан». После удара одна из машин отлетела в туристический автобус.

В «Шкоде» ехали двое взрослых и ребенок, один из взрослых погиб. Ребенок и второй человек госпитализированы. В «Фольксвагене» также ехали двое взрослых и несовершеннолетний пассажир. Их вытаскивали из машины спасатели - людей на месте осмотрели медики.

Туристический автобус следовал из Санкт-Петербурга в Мандроги. В нем ехали 40 человек, никто из них не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ГИБДД, скорой помощи. Фото Упрдор «Северо-Запад»