Ульяна Черепанова вошла в пятерку лучших на соревнованиях по биатлону

Петрозаводчанка Ульяна Черепанова стала пятой в спринте на всероссийских соревнованиях по биатлону в Ярославской области. Об этом сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

С 18 января по 1 февраля в Демино проходили соревнования среди юниоров и юниорок. Состязания являются отборочными на первенство мира по биатлону.



Карельская биатлонистка вошла в пятерку сильнейших. (фото vk.com)