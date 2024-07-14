Улицу перекроют в центре Петрозаводска

В Петрозаводске с понедельника изменится схема движения в центре города. Об этом информирует пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, с 15 по 30 июля будут проводиться земляные работы на улице Энгельса на участке от улицы Красной до улицы Крупской. В связи с этим возможны перекрытия движения транспорта.

При полном перекрытии движение организуют по Судебному проулку и улице Крупской. На объектах запретят остановку и стоянку транспорта.

Мэрия просит автомобилистов обращать внимание на дорожные знаки и не нарушать ПДД. // Фото «Петрозаводск говорит»