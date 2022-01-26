26 января 2022, 18:59
Улицу Луначарского очистят от снега сегодня ночью
Снежные массы продолжат вывозить в разных районах карельской столицы
В ночь на четверг, 27 января, в столице Карелии продолжат вывозить скопившийся с начала зимы снег. Техника будет работать ночью на Кукковке, Голиковке, Зареке, Древлянке, в центре и Октябрьском районе.
Снег будут вывозить с улиц Правды, Фролова и Герцена, с Октябрьского проспекта и Лососинского шоссе. Также планируется убирать снег на улице Луначарского, сообщили в городской администрации.
С начала зимы в Петрозаводске вывезли более 65 тысяч тонн снега. (фото пресс-центр городской администрации)