Улицу Луначарского очистят от снега сегодня ночью

В ночь на четверг, 27 января, в столице Карелии продолжат вывозить скопившийся с начала зимы снег. Техника будет работать ночью на Кукковке, Голиковке, Зареке, Древлянке, в центре и Октябрьском районе.

Снег будут вывозить с улиц Правды, Фролова и Герцена, с Октябрьского проспекта и Лососинского шоссе. Также планируется убирать снег на улице Луначарского, сообщили в городской администрации.

С начала зимы в Петрозаводске вывезли более 65 тысяч тонн снега. (фото пресс-центр городской администрации)

