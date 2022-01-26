Несколько гаражей снесут в районе Первомайского проспекта

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередных гаражей в городе. Информация опубликована на сайте администрации карельской столицы.

Демонтажу подлежат четыре конструкции, незаконно установленные в районе дома №9 по улице Железнодорожной. Владельцы объектов проинформированы о необходимости сноса.

Освободить самовольно занятые земельные участки хозяева гаражей должны до 10 февраля. Фото источника