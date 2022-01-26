Новые цеха отрыли на заводе пожарных роботов «Эфэр»

На заводе пожарных роботов и ствольной техники «Эфэр» в Петрозаводске открылось здание сборочного производства. Новые помещения стали результатом работы инвестиционного проекта «Создание цифрового производства Завода пожарных роботов в 2019-2023гг.», сообщили в пресс-службе главы региона.

Реконструкция была проведена как за счет собственных средств, так и субсидии от государства в размере 51 миллиона рублей, также был предоставлен льготный займ в размере 38 миллионов рублей..

По словам гендиректора Сергея Немчинова, ко второму кварталу 2022 года будет введен в эксплуатацию третий этаж здания, где разместятся инженерные службы. В перспективе производственные модули собираются модернизировать в один комплекс, что позволит создавать крупногабаритные изделия, к примеру, пожарные вышки.

Пожарные роботы завода «ЭФЭР» работают по всей стране, также продукцию используют в странах СНГ. Карельскими роботами оборудованы многие спортивные сооружения России, предприятия нефтегазовой отрасли, самолетные и вертолетные ангары, в частности, в Шереметьево и Внуково, отрасли судостроения и энергетики. (фото пресс-служба главы РК)