Очередь на участки для многодетных растянулась на 17 лет

В Карелии в очереди на предоставление участков стоят 4792 семьи. Об этом сообщили министр имущественных отношений Янина Свидская во время заседания правительства республики.

По словам Свидской, большинство претендентов на льготную землю — 2700 семьи — приходятся на Петрозаводск.

При этом, как сообщила министр, в прошлом году многодетным было предоставлено 287 участков, в том числе — благодаря изменению генеральных планов и сносу руинированных объектов.

— Изыскивались даже участки в Петрозаводске, несмотря на то, что проект генерального плана еще не принят. Запланировано 4 территории, которые помогут минимизировать эту очередь, — сказала руководитель ведомства.

Свидская подчеркнула, что темпы предоставления земли выше, чем в прошлом году. Однако даже при таком темпе и даже если очередь не будет увеличиваться, на ее ликвидацию уйдет почти 17 лет.

Также участки в прошлом году получили 29 молодых специалистов и 13 инвалидов. На совещании не сообщили, сколько очередников в этих категориях. // Фото: vikulovo72.ru