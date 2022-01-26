Жители Карелии смогут задать властям вопросы о капремонте

В четверг, 27 января, с 16 до 17 часов Минстрой РК проведет горячую линию для жителей Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты министерства ответят на вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта все желающие могут звонить по номерам: 8 (8142) 76-61-35. По остальным вопросам обращаться по номеру: 8 (8142) 78-51-57. Фото pixabay.com/stux