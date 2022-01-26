Как окажут помощь в Городской детской больнице, рассказал Минздрав
Хотя пик пандемии в Карелии приближается, некоторые дети все же могут получить плановую медицинскую помощь. В Минздраве Карелии рассказали, кому ее окажет Городская детская больница Петрозаводска.
Медицинская реабилитация продолжается в формате круглосуточного и дневного стационара для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и при иных состояниях, когда прекращение реабилитации может вызвать ухудшение состояния.
Также проводится санация полости рта под наркозом детям по медицинским показаниям. Это дети-инвалиды, дети до 3-х лет, при наличии болевого синдрома и при имеющемся направлении в федеральные клиники.
В стационаре дневного пребывания помощь оказывают при заболеваниях дыхательных путей, органов пищеварения, кожи и мочеполовой системы.
- В Центре медико-социальной профилактики «Клиника, дружественная к молодежи» продолжается оказание специализированной медицинской помощи, за исключением Центра здоровья, - подчеркнула главный врач больницы Ольга Шорохова. // Фото: источник