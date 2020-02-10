Уличное освещение больше недели не работает на участке трассы «Кола»

На федеральной трассе «Кола» в районе Яккима больше недели не работает освещение дороги на участке от бывшего переезда на фанерный комбинат до переезда за станцией в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья-Навсегда».

Там же жителей и гостей предупреждают о сложностях на дорогах. Лед, вода, большие лужи, ветер осложняют дорожную обстановку.

Фото: vk.com