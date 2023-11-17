Укушенной собакой девочке заплатит администрация Питкярантского района

Девочку в Питкярантском районе укусила за ногу бездомная собака. Теперь администрация района заплатит ей 20 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент случился в июле, несовершеннолетней оказали помощь в Питкярантской ЦРБ. Прокурор подал иск в защиту интересов девочки и попросил взыскать компенсацию морального вреда с районных властей.

Суд решил, что администрация не приняла меры безопасности, исключающие нападение собаки. С чиновников взыскали 20 тысяч рублей за физические и моральные страдания потерпевшей. // фото: freepik.com