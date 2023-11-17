Силовики спасли петрозаводчанку от ломившегося в дверь агрессора

Поздним вечером в четверг, 16 ноября, жительница Петрозаводска вызвала силовиков. Сигнал поступил с ее мобильного телохранителя, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Женщина проживает в общежитии на Голиковке, в ее квартиру пытался вломиться агрессивный сосед. Он матерился и был пьян, горожанка испугалась.

Когда приехали силовики, 45-летний мужчина продолжал буйствовать. Его скрутили и увезли в отдел полиции. // фото: Росгвардия