Автомобиль сбил женщину в Карелии, водитель скрылся

В результате ДТП на севере Карелии травмы получила 38-летняя жительница Костомукши. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По словам потерпевшей, около 8 утра 16 ноября она шла вдоль дороги между Костомукшей и поселком Заречный. В этот момент ее сбил автомобиль, который сразу же уехал с места аварии.

Горожанка получила травмы и была доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев этого происшествия. Звонить можно в дежурную часть - 881459 97150 - или по телефону 102. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe