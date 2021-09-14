«Указ о северных льготах жителям Карелии» – как это было на самом деле

- Затрудняюсь понять, почему спустя 28 лет опять у многих моих земляков возник вопрос об истории подписания Президентом РФ Ельциным Указа об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера, а остальной части республики – к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.

Буду предельно откровенным и правдивым.

Руководство Республики Карелия на протяжении многих лет пыталось решить эту проблему, однако, несмотря на серьезные научные доводы, получало отказ. В начале 90-х по инициативе Правительства Карелии Кольский научный центр Академии наук России подготовил научное обоснование необходимости положительного решения этого вопроса. Нас поддержал Комитет по работе с северными территориями России, который тогда возглавлял Курамин.

Прежде всего была необходима поддержка Минтруда, Минэкономразвития, Минфина России. При моей встрече с первым заместителем министра труда Меликяном у него в кабинете, он откровенно сказал, что ему приказано не поддерживать проект Указа «о Северах» для Карелии. Против были и Минэкономразвития и, главное, Минфин.

Возможно, какой-то отпечаток накладывала позиция Верховного Совета Карелии по поводу разгона Съезда народных депутатов России в октябре 1993 года. В том числе и моя позиция. Наш Верховный Совет осудил Указ Президента России Ельцина № 1240 о прекращении деятельности Верховного Совета России и разгона Съезда.

Откровенно, я был немного подавлен, так как Меликян очень хорошо ко мне и к Республике Карелия относился. Оставалась надежда встретиться с руководителем Администрации Президента Филатовым.

Сергей Александрович встретил меня тепло и первым делом поздравил с очень хорошей поддержкой избирателей Карелии на референдуме по принятию Конституции Российской Федерации. Тут же он передал пожелание Президента Ельцина выполнить любую мою просьбу.

А у меня была одна просьба: подписать Указ Президента по Северам. Кстати, его точное название: «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

Филатов внимательно прочитал проект Указа, подготовленный ГоскомСевером, выслушал меня о встрече с Меликяном и тут же позвонил по правительственной связи только что назначенному руководителем Государственного правового управления Президента Орехову с просьбой принять меня и завизировать проект Указа.

На следующий день я получил юридически завизированный проект Указа и принес его Филатову. Он тут же позвонил премьер-министру Черномырдину и, сославшись на поручение Президента, попросил его подписать.

Пока мы с Филатовым пили кофе и разговаривали об обстановке в Карелии, вернулся фельдегерь с подписанным Черномырдиным проектом Указа. Тут же Филатов поставил свою подпись на оборотной стороне проекта и пригласит начальника канцелярии Администрации Президента Семенченко, чтобы тот положил документа для подписи на стол Ельцина.

Если быть совершенно откровенным, то я до последней минуты сомневался. Тем более, что ГоскомСевер ставил под сомнения все районы Карелии южнее Петрозаводска. Но мною была подготовлена к проекту Указа записка в адрес Президента России о том, что исключение из перечня Пряжинского, Олонецкого, Питкярантского, Сортавальского и Лахденпохского районов может быть воспринято жителями крайне отрицательно. Кстати, кто хочет убедиться в моей правдивости, могут обратиться с Госархив.

По приезду в Петрозаводск во время встречи с моими заместителями Иваном Петровичем Александровым и Татьяной Николаевной Калашник, а также пришедшей на эту встречу в ту пору руководителем профсоюзов Карелии Валентиной Николаевной Пивненко, про Указ я ничего не сказал. По договоренности в канцелярии Администрации Президента, после подписания документа в Правительство Карелии его должны были прислать по факсу.

В ходе нашей беседы мне позвонила одна из помощниц Семенченко и бодрым голосом сообщила, что Указ подписан Президентом и она высылает его. Я спросил о судьбе спорных районов, и она зачитала мне текст. Все районы Карелии вошли в документ!

Скажу откровенно, я был счастлив! Счастлив потому, что в условиях начавшегося в стране глубочайшего социально-экономического кризиса, сокращения рабочих мест, наши мужчины и женщины могли на 5 лет раньше оформить пенсию, пусть небольшую, но гарантированную.

Кстати Минфин России, выступавший категорически против Указа, пытался его оспорить, почти полгода не возмещая затраты бюджета на выплату северных льгот. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

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