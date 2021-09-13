Леонид Байтман: в головах карельских чиновников давно все перепуталось

В головах карельских чиновников давно все перепуталось, они забыли, что такое физкультура и что такое спорт,

– говорит Леонид Борисович.

- Это разные вещи. Физкультура – это здоровье населения, здоровье детей, а спорт – это престиж на международной арене. Высшие спортивные достижения в такой нищей республике, как наша, возможны только при появление талантливого человека, а таких талантов по мировой статистике – один на двадцать тысяч здоровых детей. Здо-ро-вых! Как ни печально, у нас их почти нет. В Карелии 71 тысяча школьников, из них относительно здоровы 4-6 процентов. Как исправить положение? Я давно предлагаю: развивать массовую физкультуру.

– Карельские власти при этом постоянно выражают желание строить крупные спортивные объекты, а так ли они нужны сегодня?

– Мне известно, что на предвыборной встрече со спортивной общественностью республики глава Карелии Парфенчиков снова заявил, что хочет построить в Петрозаводске комплекс под названием «Карелия-Арена» на 5 тысяч зрителей, чтобы здесь проходили матчи «Финляндия – Россия». Для чего? Когда детям негде заниматься обычной физкультурой и оздоравливаться. А для нашего руководителя это не важно – важно сделать такой международный акт. Все перепуталось в головах чиновников. Людей просто оболванивают такими проектами.

– Вы знаете пути решения проблемы?

– Сейчас кандидаты от партии власти носятся по Петрозаводску с идеей «комфортной городской среды», а людям объяснили, что это такое? Поясню: понятие «комфортная городская среда» подразумевает полное соответствие инфраструктуры социальным запросам населения. И тут важны не скамеечки, клумбочки или асфальт без ямок, хотя это тоже важная составляющая, а поликлиники, спортплощадки, бассейны, детские городки… И все это должно располагаться рядом с жильем.

На днях я встречался с министром строительства Карелии Россыпновым, который при обсуждении доступности спортивных объектов сказал, что до них «можно и на машине доехать». Так машина имеется далеко не у каждого жителя Петрозаводска. Мы коснулись проблемы серьезного удорожания стройматериалов, что ставит власть перед выбором, к примеру, запланированная вторая очередь спорткомплекса «Луми», которую ждут дети и взрослые, отодвигается на неопределенное время. Надо строить поликлинику. А губернатор твердит: «Хочу ледовый дворец». Замечу, что только для содержания этой арены из бюджета потребуются десятки миллионов рублей.

На прошлой неделе в министерстве образования, физкультуры и спорта Карелии заявили, что возле школы № 40 началось обустройство спортивной площадки, на которой будет заниматься население всего Октябрьского района. Во-первых, на одной школьной площадке все население заниматься не сможет, а, во-вторых, какие работы начались? Я поехал, посмотрел… По этой площадке ходят две кошки – черная и рыжая, и никого там больше нет. Никаких работ. Опять дурят людей…

– С коллегой, кандидатом от «Справедливой России – За правду» Максимом Трувалевым вы взяли под контроль пришкольные спортивные площадки, какие из них самые проблемные?

– В ближайшее время собираемся посмотреть школы № 8, 33 и 39, Университетский лицей, 14 и 40 школы. Ничего нет – уже на протяжении сорока лет – для физкультурных уличных занятий детей в гимназии № 37, а это территория кандидата от партии власти, председателя комитета по образованию ЗС РК Гореликовой, куда она смотрела четыре года? Дети как бегали на занятия на «Спартак», так и бегают четыре месяца в году. Там помашут руками и ногами 15 минут и бегут обратно. А это полная профанация обязательного предмета в основной программе образования, который формирует и укрепляет здоровье детей. Думаю, не зря главный педиатр России господин Баранов сказал, что школа – это основной фактор, разрушающий здоровье детей.

– Почему при массовой жилой застройке в Петрозаводске не учитываются потребности жителей?

– Я сказал министру Россыпнову, что в результате полного забвения закона, с 1991 года, массовая комплексная жилая застройка теперь ведется без соблюдения строительных норм и правил, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, а это площадки, залы, бассейны в шаговой доступности от жилья. Застройщика интересует то, что можно продать – квадратные метры, остальное вешается на шею государства, бюджета, налогоплательщиков. С другой стороны, количество таких объектов легко просчитывается исходя из количества жителей, не надо никаких фантазий чиновников. На что Россыпнов мне ответил, дескать, будем смотреть финансовые возможности и подгонять их под потребности. И ничего другого ждать от министра не приходится, так как все провалено – крупный застройщик приучен к тому, что его никто не нагружает соблюдением закона, хотя делать это обязаны чиновники.

Вот поэтому Петрозаводск оказался на одном из последних мест в России по обеспечению оздоровительной спортивной инфраструктурой. По недавно обнародованной статистике, Карелия рядом с Республикой Хакассия – на последнем месте. На деньги, которые Парфенчиков обещает вложить в «Карелия-Арену», можно построить 15-20 полноценных школьных стадионов в Петрозаводске! Губернатору нравится смотреть хоккей. А у нас дети больные. Не зря же главный педиатр России господин Баранов сказал, что школа – это основной фактор, разрушающий здоровье детей.

Хочу напомнить, что сегодня на теме «комфортной городской среды» строят свои предвыборные программы многие кандидаты в депутата ЗС Карелии и Петросовета от партии власти, но я не знаю примеров, чтобы они предлагали власти реальные подходы к решению задачи оздоровления наших детей – это необходимо в первую очередь. Мы идем в городской совет, с целью защитить интересы подрастающего поколения – будущего Карелии.

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