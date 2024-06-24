Уголовные дела возбудили в Карелии после рейда полиции «Нелегал»

В МВД по Карелии подводят итоги первого этапа операции «Нелегал-2024». Силовики проверили объекты пребывания иностранцев, места проживания, организации, которые привлекают на работу мигрантов.

Было выявлено более 100 нарушений в сфере миграционного законодательства. В частности, нарушения правил пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности. Правоохранители наложили штрафы на общую сумму более 170 тысяч рублей.

По фактам фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев возбудили четыре уголовных дела.

В пресс-службе МВД сообщили, что суды приняли 25 решений об административном выдворении, 15 иностранцев помещены в Центр временного содержания граждан МВД по РК. Вынесено два решения о депортации. Девятерым мигрантам запретили въезд в Россию.

Сотрудники Госавтоинспекции пресекли около 20 нарушений ПДД, допущенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений выявлено в Петрозаводске, Сортавальском, Лахденпохском и Кондопожском районах. // фото «Петрозаводск говорит»