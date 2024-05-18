Учителя труда российской школы задержали за развращение детей

В Вологодской области 21-летнего учителя труда одной из школ Череповца подозревают в развращении детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, трудовик и по совместительству студент четвертого курса местного университета совращал учеников 6-8-х классов и занимался с ними сексом прямо в учебном классе. Известно, как минимум, о двух жертвах педагога.

Мужчина был задержан 16 мая. В отношении учителя было возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli