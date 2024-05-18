Мужчина рухнул в колодец и погиб на даче в Ленобласти

Утром 18 мая в одном из дачных кооперативов в Ленинградской области произошла трагедия. Погиб человек, сообщает паблик аварийно-спасательной службы региона.

Сигнал о происшествии в садоводстве под Тосно поступил на пульт дежурного утром 18 мая. Сообщалось о том, что на дачном участке мужчина упал в колодец.

Прибывшие на место ЧП спасатели при помощи альпинистского снаряжения достали тело погибшего и передали его полиции. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти