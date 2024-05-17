17 мая 2024, 22:11
Названа причина взрыва в Санкт-Петербурге
В здании военной академии в Северной столице сдетонировал боеприпас времен Великой Отечественной войны
Причиной взрыва в военной академии связи в Санкт-Петербурге стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.
Согласно докладу с места происшествия, при очистке подвала академии и выгрузке мусора в контейнер произвольно сдетонировал 76-миллиметровый боеприпас времен Великой Отечественной войны.
В результате взрыва пострадали семеро военных. Им оказывается необходимая медицинская помощь. // Фото: unsplash.com / Io & Tech