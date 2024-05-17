Россиянкам назвали самые модные купальники этого лета

Стилист Александра Калошина перечислила самые модные купальники предстоящего лета. Слова специалиста приводит издание Pravda.ru.

Как отметила эксперт, этим летом в моду войдут купальники из блестящих и махровых тканей, а также фасоны с бантами. Также популярными будут предметы гардероба в ретростиле и модели бандо.

«Это купальники без верхних завязок, без верхних лямок, то есть чистая линия по груди, особый вырез по бедру, слегка заниженный, и особые элементы, например небольшая рюша или бант»,

- объяснила Калошина.

Также в тренде будут слитные купальники и варианты с яркими принтами, например, леопардовым или тропическим, а также в полоску или горох, резюмировала эксперт. // Фото: unsplash.com / Roberto Nickson