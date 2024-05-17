Взрыв прогремел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв на территории Военной академии связи имени Буденного. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, местные жители сообщили о хлопке на Тихорецком проспекте. На место выехали экстренные службы - пожарные, скорая помощь, полиция, Росгвардия.

Как сообщает «Фонтанка», по предварительным данным, пострадали семь человека. По данным издания, в подвале академии мог взорваться учебный боеприпас. // Фото: скриншот видео очевидца, vk.com