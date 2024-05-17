Солист популярной российской группы отказался бросать пить

Солист группы «Корни» Александр Бердников отказался завязать с употреблением алкоголя. Слова музыканта приводит Пятый канал.

Артист считает, что веселиться без алкоголя невозможно. А те, кто говорит иначе, - врут. Такое заявление он сделал на pre-party Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Бердников отметил, что здоровье еще позволяет ему выпивать. Певец пообещал завязать с алкоголем после 50 лет. Сейчас ему 43. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral