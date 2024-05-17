17 мая 2024, 21:04
Россия

Солист популярной российской группы отказался бросать пить

Александр Бердников пообещал завязать с алкоголем после 50 лет

Солист группы «Корни» Александр Бердников отказался завязать с употреблением алкоголя. Слова музыканта приводит Пятый канал.

Артист считает, что веселиться без алкоголя невозможно. А те, кто говорит иначе, - врут. Такое заявление он сделал на pre-party Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Бердников отметил, что здоровье еще позволяет ему выпивать. Певец пообещал завязать с алкоголем после 50 лет. Сейчас ему 43. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral

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александр бердников
корни
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шоу-бизнес
певец