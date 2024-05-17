17 мая 2024, 18:32
Трассу «Кола» перекроют на два часа
В воскресенье движение по федеральной магистрали остановится у Лодейного Поля
В воскресенье, 19 мая, запланирована разводка моста через Свирь у Лодейного Поля. Об этом сообщает паблик администрации Лодейнопольского района Ленобласти.
Мост будут разводить для прохода по реке корабля. В связи с этим с 12:50 до 15:00 движение на трассе «Кола» будет остановлено. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.
Отмечается, что разводку могут перенести на 20 мая, если судно не успеет подойти к указанному времени. // Фото «Петрозаводск говорит»