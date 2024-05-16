Дизайнер посоветовала россиянам вернуть в дома бабушкины ковры

Дизайнер Юлия Тычино выразила уверенность в том, что винтажные ковры могут удачно вписаться в интерьер современных квартир. Советы специалиста приводит издание «ТутНовости».

Как отметила эксперт, со старомодным ковром можно сочетать современные стол, стулья или кровать - это придаст комнате уникальный вид.

При этом важно учитывать цвет ковра при его выборе. Яркий ковер с узором может стать акцентной деталью и задать тон всему помещению. В таком случае стены комнаты и мебель должны быть нейтральными по цвету.

Специалист уверена, что чем более неординарным будет ковер, тем более уникальным будет помещение, где он окажется. // Фото: unsplash.com / Andrey K