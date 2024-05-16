Россиянам раскрыли неожиданную пользу брака

Кардиолог Герман Гандельман рассказал о положительном влиянии брака на здоровье. Слова специалиста, произнесенные в эфире программы «Жить здорово!», приводит «Лента.ру».

Врач привел статистику. Как он утверждает, у одиноких людей риск развития инфарктов на 40 процентов выше, чем у живущих в браке людей.

Также Гандельман рассказал о том, что живущие вне брака женщины и мужчины чаще умирают от рака, чем женатые люди. // Фото: unsplash.com / Sandy Millar