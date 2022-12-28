Учительница замерзла насмерть по пути домой с новогоднего корпоратива

В Пермском крае учительница физкультуры погибла, возвращаясь домой после новогоднего корпоратива в ресторане. Об этом сообщает издание 59.ru.

Трагедия произошла в городе Кунгур. По данным источника, 52-летняя женщина уехала с мероприятия на такси. По какой-то причине водитель проехал нужный ей адрес, заплутал и высадил педагога в другом микрорайоне в нескольких километрах от дома. Позже учителя нашли мертвой. Женщина погибла от переохлаждения.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что смерть женщины не имеет криминального характера. // Фото: unsplash.com