28 декабря 2022, 13:36
Учительница замерзла насмерть по пути домой с новогоднего корпоратива
В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства смерти 52-летней женщины
В Пермском крае учительница физкультуры погибла, возвращаясь домой после новогоднего корпоратива в ресторане. Об этом сообщает издание 59.ru.
Трагедия произошла в городе Кунгур. По данным источника, 52-летняя женщина уехала с мероприятия на такси. По какой-то причине водитель проехал нужный ей адрес, заплутал и высадил педагога в другом микрорайоне в нескольких километрах от дома. Позже учителя нашли мертвой. Женщина погибла от переохлаждения.
Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что смерть женщины не имеет криминального характера. // Фото: unsplash.com